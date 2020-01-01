PopFrog (POPFROG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PopFrog (POPFROG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PopFrog (POPFROG) Informacije Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only. Službena web stranica: https://popfrogcoin.click/ Kupi POPFROG odmah!

PopFrog (POPFROG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PopFrog (POPFROG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K Ukupna količina: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M Količina u optjecaju: $ 998.63M $ 998.63M $ 998.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K Povijesni maksimum: $ 0.00554469 $ 0.00554469 $ 0.00554469 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PopFrog (POPFROG)

PopFrog (POPFROG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PopFrog (POPFROG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POPFROG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POPFROG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POPFROG tokena, istražite POPFROG cijenu tokena uživo!

POPFROG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POPFROG? Naša POPFROG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POPFROG predviđanje cijene tokena odmah!

