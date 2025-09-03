POPEYE (POPEYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.85% Promjena cijene (1D) -3.19% Promjena cijene (7D) -3.89% Promjena cijene (7D) -3.89%

POPEYE (POPEYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPEYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPEYE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPEYE se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, -3.19% u posljednjih 24 sata i -3.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu POPEYE (POPEYE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.46K$ 23.46K $ 23.46K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

Trenutačna tržišna kapitalizacija POPEYE je $ 23.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPEYE je 999.70M, s ukupnom količinom od 999700561.3039827. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.46K.