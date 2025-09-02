POPDOG (POPDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00072298 24-satna najviša cijena $ 0.00074888 Najviša cijena ikada $ 0.02086186 Najniža cijena $ 0.00011203 Promjena cijene (1H) -1.35% Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -5.68%

POPDOG (POPDOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00073819. Tijekom protekla 24 sata, POPDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00072298 i najviše cijene $ 0.00074888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPDOG je $ 0.02086186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011203.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPDOG se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -5.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu POPDOG (POPDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 730.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 730.02K Količina u optjecaju 993.74M Ukupna količina 993,739,584.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija POPDOG je $ 730.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POPDOG je 993.74M, s ukupnom količinom od 993739584.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 730.02K.