Popcorn (PCORN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00252989$ 0.00252989 $ 0.00252989 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) +1.61% Promjena cijene (7D) +3.10% Promjena cijene (7D) +3.10%

Popcorn (PCORN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PCORNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PCORN je $ 0.00252989, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PCORN se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +1.61% u posljednjih 24 sata i +3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Popcorn (PCORN)

Tržišna kapitalizacija $ 92.92K$ 92.92K $ 92.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 92.92K$ 92.92K $ 92.92K Količina u optjecaju 2.00B 2.00B 2.00B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Popcorn je $ 92.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PCORN je 2.00B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 92.92K.