POP Network (POP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.51$ 2.51 $ 2.51 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.15% Promjena cijene (7D) +0.15%

POP Network (POP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POP je $ 2.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu POP Network (POP)

Tržišna kapitalizacija $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.32K$ 10.32K $ 10.32K Količina u optjecaju 1.60B 1.60B 1.60B Ukupna količina 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0 1,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija POP Network je $ 10.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POP je 1.60B, s ukupnom količinom od 1600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.32K.