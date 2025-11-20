poors Cijena danas

Trenutačna cijena poors (POORS) danas je --, s promjenom od 1.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POORS u USD je -- po POORS.

poors trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34,635, s količinom u optjecaju od 996.60M POORS. Tijekom posljednja 24 sata, POORS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, POORS se kretao -0.17% u posljednjem satu i -49.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu poors (POORS)

Tržišna kapitalizacija $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.64K$ 34.64K $ 34.64K Količina u optjecaju 996.60M 996.60M 996.60M Ukupna količina 996,602,574.5753491 996,602,574.5753491 996,602,574.5753491

Trenutačna tržišna kapitalizacija poors je $ 34.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POORS je 996.60M, s ukupnom količinom od 996602574.5753491. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.64K.