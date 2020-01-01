Poor Doge (PDOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Poor Doge (PDOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Poor Doge (PDOGE) Informacije Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Službena web stranica: https://poordoge.net/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link

Poor Doge (PDOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Poor Doge (PDOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 242.13K $ 242.13K $ 242.13K Ukupna količina: $ 2.07T $ 2.07T $ 2.07T Količina u optjecaju: $ 734.19B $ 734.19B $ 734.19B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 682.17K $ 682.17K $ 682.17K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Poor Doge (PDOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Poor Doge (PDOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PDOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PDOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

PDOGE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PDOGE? Naša PDOGE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

