Poor Doge Logotip

Poor Doge Cijena (PDOGE)

Neuvršten

1 PDOGE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Poor Doge (PDOGE)
Poor Doge (PDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+0.05%

-2.58%

-2.58%

Poor Doge (PDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDOGE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -2.58% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Poor Doge (PDOGE)

$ 241.48K
$ 241.48K$ 241.48K

--
----

$ 680.35K
$ 680.35K$ 680.35K

734.19B
734.19B 734.19B

2,068,460,597,798.7026
2,068,460,597,798.7026 2,068,460,597,798.7026

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poor Doge je $ 241.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDOGE je 734.19B, s ukupnom količinom od 2068460597798.7026. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 680.35K.

Poor Doge (PDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Poor Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Poor Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Poor Doge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Poor Doge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.05%
30 dana$ 0+1.90%
60 dana$ 0+31.67%
90 dana$ 0--

Što je Poor Doge (PDOGE)

Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE.

Poor Doge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Poor Doge (PDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Poor Doge (PDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Poor Doge.

Provjerite Poor Doge predviđanje cijene sada!

PDOGE u lokalnim valutama

Poor Doge (PDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Poor Doge (PDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Poor Doge (PDOGE)

Koliko Poor Doge (PDOGE) vrijedi danas?
Cijena PDOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PDOGE u USD?
Trenutačna cijena PDOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Poor Doge?
Tržišna kapitalizacija za PDOGE je $ 241.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PDOGE?
Količina u optjecaju za PDOGE je 734.19B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PDOGE?
PDOGE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PDOGE?
PDOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PDOGE?
24-satni obujam trgovanja za PDOGE je -- USD.
Hoće li PDOGE još narasti ove godine?
PDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.