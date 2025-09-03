Poor Doge (PDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -2.58% Promjena cijene (7D) -2.58%

Poor Doge (PDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDOGE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDOGE se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -2.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poor Doge (PDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 241.48K$ 241.48K $ 241.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 680.35K$ 680.35K $ 680.35K Količina u optjecaju 734.19B 734.19B 734.19B Ukupna količina 2,068,460,597,798.7026 2,068,460,597,798.7026 2,068,460,597,798.7026

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poor Doge je $ 241.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDOGE je 734.19B, s ukupnom količinom od 2068460597798.7026. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 680.35K.