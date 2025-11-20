poop aura Cijena danas

Trenutačna cijena poop aura (POOP) danas je --, s promjenom od 5.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POOP u USD je -- po POOP.

poop aura trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 450,168, s količinom u optjecaju od 999.71M POOP. Tijekom posljednja 24 sata, POOP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00305409, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, POOP se kretao +0.24% u posljednjem satu i +33.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu poop aura (POOP)

Tržišna kapitalizacija $ 450.17K$ 450.17K $ 450.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 450.17K$ 450.17K $ 450.17K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,711,279.053125 999,711,279.053125 999,711,279.053125

