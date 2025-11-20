Poop Cijena danas

Trenutačna cijena Poop (POOP) danas je $ 0.01412178, s promjenom od 6.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POOP u USD je $ 0.01412178 po POOP.

Poop trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,330,417, s količinom u optjecaju od 165.02M POOP. Tijekom posljednja 24 sata, POOP trgovao je između $ 0.01185104 (niska) i $ 0.01421277 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.064116, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0113292.

U kratkoročnim performansama, POOP se kretao +0.38% u posljednjem satu i -33.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Poop (POOP)

Tržišna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.12M$ 14.12M $ 14.12M Količina u optjecaju 165.02M 165.02M 165.02M Ukupna količina 999,998,329.803749 999,998,329.803749 999,998,329.803749

