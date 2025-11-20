poom Cijena danas

Trenutačna cijena poom (POOM) danas je $ 0.00000763, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POOM u USD je $ 0.00000763 po POOM.

poom trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,820.91, s količinom u optjecaju od 763.00M POOM. Tijekom posljednja 24 sata, POOM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0003687, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000737.

U kratkoročnim performansama, POOM se kretao -- u posljednjem satu i -25.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu poom (POOM)

Tržišna kapitalizacija $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Količina u optjecaju 763.00M 763.00M 763.00M Ukupna količina 763,000,044.046941 763,000,044.046941 763,000,044.046941

