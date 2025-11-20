Poolz Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Poolz Finance (POOLX) danas je $ 0.20432, s promjenom od 0.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POOLX u USD je $ 0.20432 po POOLX.

Poolz Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,068,188, s količinom u optjecaju od 5.23M POOLX. Tijekom posljednja 24 sata, POOLX trgovao je između $ 0.200141 (niska) i $ 0.212989 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.18, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.155338.

U kratkoročnim performansama, POOLX se kretao +0.67% u posljednjem satu i -0.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Poolz Finance (POOLX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Količina u optjecaju 5.23M 5.23M 5.23M Ukupna količina 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

