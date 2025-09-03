Više o $POOKU

$POOKU Informacije o cijeni

$POOKU Službena web stranica

$POOKU Tokenomija

$POOKU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pooku Logotip

Pooku Cijena ($POOKU)

Neuvršten

1 $POOKU u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pooku ($POOKU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:42:21 (UTC+8)

Pooku ($POOKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001962
$ 0.00001962$ 0.00001962
24-satna najniža cijena
$ 0.00002081
$ 0.00002081$ 0.00002081
24-satna najviša cijena

$ 0.00001962
$ 0.00001962$ 0.00001962

$ 0.00002081
$ 0.00002081$ 0.00002081

$ 0.00430338
$ 0.00430338$ 0.00430338

$ 0.00001103
$ 0.00001103$ 0.00001103

+0.54%

+2.30%

+4.89%

+4.89%

Pooku ($POOKU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002067. Tijekom protekla 24 sata, $POOKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001962 i najviše cijene $ 0.00002081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $POOKU je $ 0.00430338, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001103.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $POOKU se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +2.30% u posljednjih 24 sata i +4.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pooku ($POOKU)

$ 20.67K
$ 20.67K$ 20.67K

--
----

$ 20.67K
$ 20.67K$ 20.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pooku je $ 20.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $POOKU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.67K.

Pooku ($POOKU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pooku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pooku u USD iznosila je $ +0.0000064675.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pooku u USD iznosila je $ +0.0000044487.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pooku u USD iznosila je $ +0.00000245371236813808.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.30%
30 dana$ +0.0000064675+31.29%
60 dana$ +0.0000044487+21.52%
90 dana$ +0.00000245371236813808+13.47%

Što je Pooku ($POOKU)

Welcome to Pooku! Inspired by the adorable “dog with hats” meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz’s Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz! Pooku is more than just a token; it’s a celebration of the internet’s quirky and endearing humor. Inspired by the iconic “dogwifhats” meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pooku ($POOKU)

Službena web-stranica

Pooku Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pooku ($POOKU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pooku ($POOKU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pooku.

Provjerite Pooku predviđanje cijene sada!

$POOKU u lokalnim valutama

Pooku ($POOKU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pooku ($POOKU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $POOKU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pooku ($POOKU)

Koliko Pooku ($POOKU) vrijedi danas?
Cijena $POOKU uživo u USD je 0.00002067 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $POOKU u USD?
Trenutačna cijena $POOKU u USD je $ 0.00002067. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pooku?
Tržišna kapitalizacija za $POOKU je $ 20.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $POOKU?
Količina u optjecaju za $POOKU je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $POOKU?
$POOKU je postigao ATH cijenu od 0.00430338 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $POOKU?
$POOKU je vidio ATL cijenu od 0.00001103 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $POOKU?
24-satni obujam trgovanja za $POOKU je -- USD.
Hoće li $POOKU još narasti ove godine?
$POOKU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $POOKU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:42:21 (UTC+8)

Pooku ($POOKU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.