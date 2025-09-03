Pooku ($POOKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001962 $ 0.00001962 $ 0.00001962 24-satna najniža cijena $ 0.00002081 $ 0.00002081 $ 0.00002081 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001962$ 0.00001962 $ 0.00001962 24-satna najviša cijena $ 0.00002081$ 0.00002081 $ 0.00002081 Najviša cijena ikada $ 0.00430338$ 0.00430338 $ 0.00430338 Najniža cijena $ 0.00001103$ 0.00001103 $ 0.00001103 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +2.30% Promjena cijene (7D) +4.89% Promjena cijene (7D) +4.89%

Pooku ($POOKU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002067. Tijekom protekla 24 sata, $POOKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001962 i najviše cijene $ 0.00002081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $POOKU je $ 0.00430338, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001103.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $POOKU se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +2.30% u posljednjih 24 sata i +4.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pooku ($POOKU)

Tržišna kapitalizacija $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pooku je $ 20.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $POOKU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.67K.