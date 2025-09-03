Poofcoin (POOFCOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00012627$ 0.00012627 $ 0.00012627 Najniža cijena $ 0.00000439$ 0.00000439 $ 0.00000439 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.64% Promjena cijene (7D) +1.64%

Poofcoin (POOFCOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000664. Tijekom protekla 24 sata, POOFCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POOFCOIN je $ 0.00012627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POOFCOIN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poofcoin (POOFCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Količina u optjecaju 999.07M 999.07M 999.07M Ukupna količina 999,072,389.795454 999,072,389.795454 999,072,389.795454

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poofcoin je $ 6.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POOFCOIN je 999.07M, s ukupnom količinom od 999072389.795454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.63K.