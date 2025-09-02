Poodl (POODL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.21% Promjena cijene (7D) +2.21%

Poodl (POODL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POODLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POODL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POODL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poodl (POODL)

Tržišna kapitalizacija $ 145.11K$ 145.11K $ 145.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.24K$ 193.24K $ 193.24K Količina u optjecaju 75.09T 75.09T 75.09T Ukupna količina 99,999,999,999,999.98 99,999,999,999,999.98 99,999,999,999,999.98

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poodl je $ 145.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POODL je 75.09T, s ukupnom količinom od 99999999999999.98. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.24K.