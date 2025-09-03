PooChain V2 (POOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +3.06% Promjena cijene (7D) -0.50% Promjena cijene (7D) -0.50%

PooChain V2 (POOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POOP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POOP se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.06% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PooChain V2 (POOP)

Tržišna kapitalizacija $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.60K$ 27.60K $ 27.60K Količina u optjecaju 999.78M 999.78M 999.78M Ukupna količina 999,783,055.793194 999,783,055.793194 999,783,055.793194

Trenutačna tržišna kapitalizacija PooChain V2 je $ 27.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POOP je 999.78M, s ukupnom količinom od 999783055.793194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.60K.