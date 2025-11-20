Ponzimon Cijena danas

Trenutačna cijena Ponzimon (PONZI) danas je $ 0.00606537, s promjenom od 1.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PONZI u USD je $ 0.00606537 po PONZI.

Ponzimon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 35,885, s količinom u optjecaju od 5.92M PONZI. Tijekom posljednja 24 sata, PONZI trgovao je između $ 0.00560452 (niska) i $ 0.00617296 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.519954, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00417129.

U kratkoročnim performansama, PONZI se kretao -1.01% u posljednjem satu i -21.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ponzimon (PONZI)

Tržišna kapitalizacija $ 35.89K$ 35.89K $ 35.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.64K$ 73.64K $ 73.64K Količina u optjecaju 5.92M 5.92M 5.92M Ukupna količina 12,140,417.062623 12,140,417.062623 12,140,417.062623

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ponzimon je $ 35.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PONZI je 5.92M, s ukupnom količinom od 12140417.062623. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.64K.