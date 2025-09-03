Pontoon (TOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) -1.02% Promjena cijene (7D) +0.52% Promjena cijene (7D) +0.52%

Pontoon (TOON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOON je $ 1.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOON se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -1.02% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pontoon (TOON)

Tržišna kapitalizacija $ 448.99$ 448.99 $ 448.99 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K Količina u optjecaju 23.51M 23.51M 23.51M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pontoon je $ 448.99, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOON je 23.51M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.91K.