PONK (PONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00364585$ 0.00364585 $ 0.00364585 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +3.90% Promjena cijene (7D) +7.94% Promjena cijene (7D) +7.94%

PONK (PONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PONK je $ 0.00364585, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PONK se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +3.90% u posljednjih 24 sata i +7.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PONK (PONK)

Tržišna kapitalizacija $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,758,457.730732 999,758,457.730732 999,758,457.730732

Trenutačna tržišna kapitalizacija PONK je $ 32.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PONK je 999.76M, s ukupnom količinom od 999758457.730732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.00K.