PONK Logotip

PONK Cijena (PONK)

Neuvršten

1 PONK u USD cijena uživo:

--
----
+3.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PONK (PONK)
PONK (PONK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00364585
$ 0.00364585$ 0.00364585

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+3.90%

+7.94%

+7.94%

PONK (PONK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PONKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PONK je $ 0.00364585, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PONK se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +3.90% u posljednjih 24 sata i +7.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PONK (PONK)

$ 32.00K
$ 32.00K$ 32.00K

--
----

$ 32.00K
$ 32.00K$ 32.00K

999.76M
999.76M 999.76M

999,758,457.730732
999,758,457.730732 999,758,457.730732

Trenutačna tržišna kapitalizacija PONK je $ 32.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PONK je 999.76M, s ukupnom količinom od 999758457.730732. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.00K.

PONK (PONK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PONK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PONK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PONK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PONK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.90%
30 dana$ 0-57.02%
60 dana$ 0+31.85%
90 dana$ 0--

Što je PONK (PONK)

Ponk is a meme that is based on the latest craze Pochita. For context, the dog from $BONK is based on is called Balltze. Pochita is Balltze's family and adds an interesting story to the history of BONK. This is a 100% memecoin with a fresh spin on BONK. Built on Solana, which is currently the home of dog coins and BONK. This coin will aim to also help dog charities and get the word out about dog cruelty. Balltze = BONK Pochita = PONK

Resurs PONK (PONK)

Službena web-stranica

PONK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PONK (PONK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PONK (PONK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PONK.

Provjerite PONK predviđanje cijene sada!

PONK u lokalnim valutama

PONK (PONK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PONK (PONK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PONK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PONK (PONK)

Koliko PONK (PONK) vrijedi danas?
Cijena PONK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PONK u USD?
Trenutačna cijena PONK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PONK?
Tržišna kapitalizacija za PONK je $ 32.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PONK?
Količina u optjecaju za PONK je 999.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PONK?
PONK je postigao ATH cijenu od 0.00364585 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PONK?
PONK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PONK?
24-satni obujam trgovanja za PONK je -- USD.
Hoće li PONK još narasti ove godine?
PONK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PONK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:42:06 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.