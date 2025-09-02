Poncho (PONCHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04127121 $ 0.04127121 $ 0.04127121 24-satna najniža cijena $ 0.04834983 $ 0.04834983 $ 0.04834983 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04127121$ 0.04127121 $ 0.04127121 24-satna najviša cijena $ 0.04834983$ 0.04834983 $ 0.04834983 Najviša cijena ikada $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Najniža cijena $ 0.02981393$ 0.02981393 $ 0.02981393 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) -10.70% Promjena cijene (7D) -23.07% Promjena cijene (7D) -23.07%

Poncho (PONCHO) cijena u stvarnom vremenu je $0.04317437. Tijekom protekla 24 sata, PONCHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04127121 i najviše cijene $ 0.04834983, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PONCHO je $ 1.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02981393.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PONCHO se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, -10.70% u posljednjih 24 sata i -23.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poncho (PONCHO)

Tržišna kapitalizacija $ 428.78K$ 428.78K $ 428.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 428.78K$ 428.78K $ 428.78K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poncho je $ 428.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PONCHO je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 428.78K.