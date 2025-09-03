Ponchiqs (PONCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.636356$ 0.636356 $ 0.636356 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) +1.44% Promjena cijene (7D) -9.05% Promjena cijene (7D) -9.05%

Ponchiqs (PONCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PONCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PONCH je $ 0.636356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PONCH se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i -9.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ponchiqs (PONCH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.19K$ 24.19K $ 24.19K Količina u optjecaju 17.43M 17.43M 17.43M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ponchiqs je $ 1.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PONCH je 17.43M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.19K.