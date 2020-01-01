POM ($POM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u POM ($POM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

POM ($POM) Informacije In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we'll rise and paw-sper. Službena web stranica: https://pombsc.com/

POM ($POM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POM ($POM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 186.71K $ 186.71K $ 186.71K Ukupna količina: $ 788.74M $ 788.74M $ 788.74M Količina u optjecaju: $ 788.74M $ 788.74M $ 788.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 186.71K $ 186.71K $ 186.71K Povijesni maksimum: $ 0.00557341 $ 0.00557341 $ 0.00557341 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00023672 $ 0.00023672 $ 0.00023672 Saznajte više o cijeni POM ($POM)

POM ($POM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POM ($POM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $POM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $POM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $POM tokena, istražite $POM cijenu tokena uživo!

$POM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $POM? Naša $POM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $POM predviđanje cijene tokena odmah!

