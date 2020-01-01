Polymtrade (PM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polymtrade (PM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polymtrade (PM) Informacije Polym Trade is the first mobile trading terminal built specifically for @Polymarket, the leading decentralized prediction market. Designed for mobile-first traders, the platform offers seamless market access, real-time data, and AI-powered insights to help users make informed decisions. With intuitive UI, smart trend analysis, and lightning-fast execution, Polym Trade brings the full power of Polymarket to your fingertips. Whether you're speculating on global events, political outcomes, or sports, Polym Trade enables anyone to trade prediction markets efficiently—anytime, anywhere. Službena web stranica: https://polym.trade/ Kupi PM odmah!

Polymtrade (PM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polymtrade (PM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 615.82K $ 615.82K $ 615.82K Ukupna količina: $ 959.37M $ 959.37M $ 959.37M Količina u optjecaju: $ 959.37M $ 959.37M $ 959.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 615.82K $ 615.82K $ 615.82K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00064438 $ 0.00064438 $ 0.00064438 Saznajte više o cijeni Polymtrade (PM)

Polymtrade (PM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polymtrade (PM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PM tokena, istražite PM cijenu tokena uživo!

PM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PM? Naša PM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!