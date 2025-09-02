Više o POLYX

Polymesh Cijena (POLYX)

1 POLYX u USD cijena uživo:

$0.129428
$0.129428$0.129428
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Polymesh (POLYX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:35:47 (UTC+8)

Polymesh (POLYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.125288
$ 0.125288$ 0.125288
24-satna najniža cijena
$ 0.132737
$ 0.132737$ 0.132737
24-satna najviša cijena

$ 0.125288
$ 0.125288$ 0.125288

$ 0.132737
$ 0.132737$ 0.132737

$ 0.748771
$ 0.748771$ 0.748771

$ 0.099854
$ 0.099854$ 0.099854

-0.34%

-2.02%

+1.62%

+1.62%

Polymesh (POLYX) cijena u stvarnom vremenu je $0.129098. Tijekom protekla 24 sata, POLYXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.125288 i najviše cijene $ 0.132737, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLYX je $ 0.748771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.099854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLYX se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polymesh (POLYX)

$ 154.73M
$ 154.73M$ 154.73M

--
----

$ 154.73M
$ 154.73M$ 154.73M

1.20B
1.20B 1.20B

1,195,474,885.770785
1,195,474,885.770785 1,195,474,885.770785

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polymesh je $ 154.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLYX je 1.20B, s ukupnom količinom od 1195474885.770785. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.73M.

Polymesh (POLYX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polymesh u USD iznosila je $ -0.0026668648738997.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polymesh u USD iznosila je $ -0.0026761240.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polymesh u USD iznosila je $ +0.0041021922.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polymesh u USD iznosila je $ -0.0187789553685895.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0026668648738997-2.02%
30 dana$ -0.0026761240-2.07%
60 dana$ +0.0041021922+3.18%
90 dana$ -0.0187789553685895-12.69%

Što je Polymesh (POLYX)

Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm.

Polymesh Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polymesh (POLYX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polymesh (POLYX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polymesh.

Provjerite Polymesh predviđanje cijene sada!

POLYX u lokalnim valutama

Polymesh (POLYX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polymesh (POLYX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLYX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polymesh (POLYX)

Koliko Polymesh (POLYX) vrijedi danas?
Cijena POLYX uživo u USD je 0.129098 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POLYX u USD?
Trenutačna cijena POLYX u USD je $ 0.129098. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polymesh?
Tržišna kapitalizacija za POLYX je $ 154.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POLYX?
Količina u optjecaju za POLYX je 1.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POLYX?
POLYX je postigao ATH cijenu od 0.748771 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POLYX?
POLYX je vidio ATL cijenu od 0.099854 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POLYX?
24-satni obujam trgovanja za POLYX je -- USD.
Hoće li POLYX još narasti ove godine?
POLYX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POLYX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
