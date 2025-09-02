Polymesh (POLYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.125288, 24-satna najviša cijena $ 0.132737, Najviša cijena ikada $ 0.748771, Najniža cijena $ 0.099854, Promjena cijene (1H) -0.34%, Promjena cijene (1D) -2.02%, Promjena cijene (7D) +1.62%

Polymesh (POLYX) cijena u stvarnom vremenu je $0.129098. Tijekom protekla 24 sata, POLYXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.125288 i najviše cijene $ 0.132737, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLYX je $ 0.748771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.099854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLYX se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i +1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polymesh (POLYX)

Tržišna kapitalizacija $ 154.73M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.73M, Količina u optjecaju 1.20B, Ukupna količina 1,195,474,885.770785

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polymesh je $ 154.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLYX je 1.20B, s ukupnom količinom od 1195474885.770785. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.73M.