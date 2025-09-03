Polylastic (POLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00924608$ 0.00924608 $ 0.00924608 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.01% Promjena cijene (7D) -5.01%

Polylastic (POLX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLX je $ 0.00924608, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polylastic (POLX)

Tržišna kapitalizacija $ 53.88K$ 53.88K $ 53.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.86K$ 66.86K $ 66.86K Količina u optjecaju 79.18B 79.18B 79.18B Ukupna količina 98,254,096,178.0 98,254,096,178.0 98,254,096,178.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polylastic je $ 53.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLX je 79.18B, s ukupnom količinom od 98254096178.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.86K.