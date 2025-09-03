Više o POLX

Polylastic Logotip

Polylastic Cijena (POLX)

Neuvršten

1 POLX u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Polylastic (POLX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:33:48 (UTC+8)

Polylastic (POLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00924608
$ 0.00924608$ 0.00924608

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.01%

-5.01%

Polylastic (POLX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLX je $ 0.00924608, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polylastic (POLX)

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

--
----

$ 66.86K
$ 66.86K$ 66.86K

79.18B
79.18B 79.18B

98,254,096,178.0
98,254,096,178.0 98,254,096,178.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polylastic je $ 53.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLX je 79.18B, s ukupnom količinom od 98254096178.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.86K.

Polylastic (POLX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polylastic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polylastic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polylastic u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polylastic u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-1.42%
60 dana$ 0+12.56%
90 dana$ 0--

Što je Polylastic (POLX)

The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets.

Resurs Polylastic (POLX)

Službena web-stranica

Polylastic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polylastic (POLX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polylastic (POLX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polylastic.

Provjerite Polylastic predviđanje cijene sada!

POLX u lokalnim valutama

Polylastic (POLX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polylastic (POLX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polylastic (POLX)

Koliko Polylastic (POLX) vrijedi danas?
Cijena POLX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POLX u USD?
Trenutačna cijena POLX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polylastic?
Tržišna kapitalizacija za POLX je $ 53.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POLX?
Količina u optjecaju za POLX je 79.18B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POLX?
POLX je postigao ATH cijenu od 0.00924608 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POLX?
POLX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POLX?
24-satni obujam trgovanja za POLX je -- USD.
Hoće li POLX još narasti ove godine?
POLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:33:48 (UTC+8)

Polylastic (POLX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

