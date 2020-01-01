Polter (POLTER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polter (POLTER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polter (POLTER) Informacije Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform. Službena web stranica: https://polter.finance/ Bijela knjiga: https://polter.gitbook.io/polter/ Kupi POLTER odmah!

Polter (POLTER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polter (POLTER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 93.10K $ 93.10K $ 93.10K Ukupna količina: $ 91.03M $ 91.03M $ 91.03M Količina u optjecaju: $ 91.03M $ 91.03M $ 91.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 93.10K $ 93.10K $ 93.10K Povijesni maksimum: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00102274 $ 0.00102274 $ 0.00102274 Saznajte više o cijeni Polter (POLTER)

Polter (POLTER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polter (POLTER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POLTER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POLTER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POLTER tokena, istražite POLTER cijenu tokena uživo!

