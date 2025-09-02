Više o POLTER

Polter Logotip

Polter Cijena (POLTER)

Neuvršten

1 POLTER u USD cijena uživo:

$0.00110436
-0.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Polter (POLTER)
Polter (POLTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00107909
24-satna najniža cijena
$ 0.00112825
24-satna najviša cijena

$ 0.00107909
$ 0.00112825
$ 1.81
$ 0
+1.37%

-0.55%

+8.36%

+8.36%

Polter (POLTER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110436. Tijekom protekla 24 sata, POLTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107909 i najviše cijene $ 0.00112825, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLTER je $ 1.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLTER se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polter (POLTER)

$ 100.43K
$ 100.43K$ 100.43K

--
----

$ 100.43K
$ 100.43K$ 100.43K

90.94M
90.94M 90.94M

90,939,701.53495237
90,939,701.53495237 90,939,701.53495237

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polter je $ 100.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLTER je 90.94M, s ukupnom količinom od 90939701.53495237. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.43K.

Polter (POLTER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polter u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polter u USD iznosila je $ +0.0010491272.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polter u USD iznosila je $ +0.0005630537.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polter u USD iznosila je $ -0.0023691096749039303.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.55%
30 dana$ +0.0010491272+95.00%
60 dana$ +0.0005630537+50.98%
90 dana$ -0.0023691096749039303-68.20%

Što je Polter (POLTER)

Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Polter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polter (POLTER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polter (POLTER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polter.

Provjerite Polter predviđanje cijene sada!

POLTER u lokalnim valutama

Polter (POLTER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polter (POLTER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLTER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polter (POLTER)

Koliko Polter (POLTER) vrijedi danas?
Cijena POLTER uživo u USD je 0.00110436 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POLTER u USD?
Trenutačna cijena POLTER u USD je $ 0.00110436. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polter?
Tržišna kapitalizacija za POLTER je $ 100.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POLTER?
Količina u optjecaju za POLTER je 90.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POLTER?
POLTER je postigao ATH cijenu od 1.81 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POLTER?
POLTER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POLTER?
24-satni obujam trgovanja za POLTER je -- USD.
Hoće li POLTER još narasti ove godine?
POLTER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POLTER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.