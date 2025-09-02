Polter (POLTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00107909 $ 0.00107909 $ 0.00107909 24-satna najniža cijena $ 0.00112825 $ 0.00112825 $ 0.00112825 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00107909$ 0.00107909 $ 0.00107909 24-satna najviša cijena $ 0.00112825$ 0.00112825 $ 0.00112825 Najviša cijena ikada $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.37% Promjena cijene (1D) -0.55% Promjena cijene (7D) +8.36% Promjena cijene (7D) +8.36%

Polter (POLTER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00110436. Tijekom protekla 24 sata, POLTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107909 i najviše cijene $ 0.00112825, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLTER je $ 1.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLTER se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -0.55% u posljednjih 24 sata i +8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polter (POLTER)

Tržišna kapitalizacija $ 100.43K$ 100.43K $ 100.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.43K$ 100.43K $ 100.43K Količina u optjecaju 90.94M 90.94M 90.94M Ukupna količina 90,939,701.53495237 90,939,701.53495237 90,939,701.53495237

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polter je $ 100.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLTER je 90.94M, s ukupnom količinom od 90939701.53495237. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.43K.