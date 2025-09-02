Više o POLLY

Polly Logotip

Polly Cijena (POLLY)

Neuvršten

1 POLLY u USD cijena uživo:

$0.00680613
$0.00680613
+9.40%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Polly (POLLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:49:51 (UTC+8)

Polly (POLLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00586727
$ 0.00586727
24-satna najniža cijena
$ 0.00702251
$ 0.00702251
24-satna najviša cijena

$ 0.00586727
$ 0.00586727

$ 0.00702251
$ 0.00702251

$ 0.01234714
$ 0.01234714

$ 0.00198855
$ 0.00198855

-1.09%

+9.33%

+12.32%

+12.32%

Polly (POLLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00679997. Tijekom protekla 24 sata, POLLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00586727 i najviše cijene $ 0.00702251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLLY je $ 0.01234714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00198855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLLY se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, +9.33% u posljednjih 24 sata i +12.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polly (POLLY)

$ 6.80M
$ 6.80M

$ 6.80M
$ 6.80M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polly je $ 6.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLLY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.80M.

Polly (POLLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polly u USD iznosila je $ +0.00058035.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polly u USD iznosila je $ -0.0024789929.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polly u USD iznosila je $ +0.0020693437.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polly u USD iznosila je $ -0.00109639085370972.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00058035+9.33%
30 dana$ -0.0024789929-36.45%
60 dana$ +0.0020693437+30.43%
90 dana$ -0.00109639085370972-13.88%

Što je Polly (POLLY)

Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.

Resurs Polly (POLLY)

Službena web-stranica

Polly Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polly (POLLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polly (POLLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polly.

Provjerite Polly predviđanje cijene sada!

POLLY u lokalnim valutama

Polly (POLLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polly (POLLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polly (POLLY)

Koliko Polly (POLLY) vrijedi danas?
Cijena POLLY uživo u USD je 0.00679997 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POLLY u USD?
Trenutačna cijena POLLY u USD je $ 0.00679997. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polly?
Tržišna kapitalizacija za POLLY je $ 6.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POLLY?
Količina u optjecaju za POLLY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POLLY?
POLLY je postigao ATH cijenu od 0.01234714 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POLLY?
POLLY je vidio ATL cijenu od 0.00198855 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POLLY?
24-satni obujam trgovanja za POLLY je -- USD.
Hoće li POLLY još narasti ove godine?
POLLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POLLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Polly (POLLY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

