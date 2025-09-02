Polly (POLLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00586727 $ 0.00586727 $ 0.00586727 24-satna najniža cijena $ 0.00702251 $ 0.00702251 $ 0.00702251 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00586727$ 0.00586727 $ 0.00586727 24-satna najviša cijena $ 0.00702251$ 0.00702251 $ 0.00702251 Najviša cijena ikada $ 0.01234714$ 0.01234714 $ 0.01234714 Najniža cijena $ 0.00198855$ 0.00198855 $ 0.00198855 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) +9.33% Promjena cijene (7D) +12.32% Promjena cijene (7D) +12.32%

Polly (POLLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00679997. Tijekom protekla 24 sata, POLLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00586727 i najviše cijene $ 0.00702251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLLY je $ 0.01234714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00198855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLLY se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, +9.33% u posljednjih 24 sata i +12.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polly (POLLY)

Tržišna kapitalizacija $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polly je $ 6.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLLY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.80M.