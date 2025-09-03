PolkaWar (PWAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +9.05% Promjena cijene (7D) +14.64% Promjena cijene (7D) +14.64%

PolkaWar (PWAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PWARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PWAR je $ 1.17, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PWAR se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +9.05% u posljednjih 24 sata i +14.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PolkaWar (PWAR)

Tržišna kapitalizacija $ 44.26K$ 44.26K $ 44.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Količina u optjecaju 71.60M 71.60M 71.60M Ukupna količina 88,845,848.0 88,845,848.0 88,845,848.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PolkaWar je $ 44.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PWAR je 71.60M, s ukupnom količinom od 88845848.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.92K.