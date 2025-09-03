Više o PRARE

Polkarare Logotip

Polkarare Cijena (PRARE)

Neuvršten

1 PRARE u USD cijena uživo:

$0.00108971
-2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Polkarare (PRARE)
2025-09-03 01:33:31 (UTC+8)

Polkarare (PRARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0010661
24-satna najniža cijena
$ 0.0011204
24-satna najviša cijena

$ 0.0010661
$ 0.0011204
$ 1.35
$ 0
+0.07%

-2.62%

-8.01%

-8.01%

Polkarare (PRARE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108971. Tijekom protekla 24 sata, PRAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010661 i najviše cijene $ 0.0011204, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRARE je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRARE se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -2.62% u posljednjih 24 sata i -8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkarare (PRARE)

$ 55.63K
--
$ 108.97K
51.05M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkarare je $ 55.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRARE je 51.05M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.97K.

Polkarare (PRARE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polkarare u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polkarare u USD iznosila je $ +0.0000041289.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polkarare u USD iznosila je $ +0.0002669008.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polkarare u USD iznosila je $ -0.0001720867483320653.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.62%
30 dana$ +0.0000041289+0.38%
60 dana$ +0.0002669008+24.49%
90 dana$ -0.0001720867483320653-13.63%

Što je Polkarare (PRARE)

What is PolkaRare? PolkaRare is a web3 economy to create, trade, and discover NFTs. Powered by Polkadot, Polygon, Ethereum, and Binance Smart Chain, PolkaRare offers artists a seamless onboarding experience without the need to use Metamask or make contract transactions on their own. PolkaRare provides a range of tools to users to unlock the maximum potential of NFTs. $PRARE is the native token of PolkaRare used for governance, staking rewards, medium of exchange, NFT farming, etc. Who is the Founder of PolkaRare? PolkaRare is founded by Pramod Mahadik, a professional software developer. Pramod has over eight years of experience in building projects and has previously served at Rediff and Halalbox. Pramod has over four years of experience in the Blockchain space. He is a successful influencer and venture capitalist who has been advising multiple portfolio projects for development and team building. What is The USP of PolkaRare? PolkaRare offers NFT creation, NFT trading, multi-token support, community rewards, support licensed content drops, price discoverability, and charges low network fees. Currently, most of the NFT platforms are based on Ethereum. However, the high traffic of the Ethereum network creates various issues in creating and trading NFTs. PolkaRare aims to become a multi-chain NFT platform, where creators and users can optimize the blockchains and seamlessly transfer them across different networks. PolkaRare NFT creation will start on Ethereum and Polygon chains. In the next phase, the NFT will be added to the BSC and will be extended to other blockchain networks gradually. How many $PRARE are there in Circulation? PRARE is PolkaRare's utility and governance token. Total Supply : 100,000,000 PRARE Hardcap: $2,200,000 Total Tokens be Sold: 36,375,000 Percentage be Sold (Seed + Private + IDO): 36.375% Token utilities: Governance: $PRARE holders will be able to propose and vote on key proposals; a portion of platform transaction fees will be used for the governance rewards. Medium of exchange: PRARE is used as a primary mode of payment on PolkaRare Staking Rewards: Stakers will be rewarded with platform fees. Stake PRARE to earn PRARE. NFT Farming: Stake PRARE to farm rare NFTs Exclusive NFT drops: PRARE holders will get exclusive drops from the collectibles product. Token Distribution and Lock-Up Process: Seed Round: 12.50% Private Round 1: 12.50% Private Round 2: 9.375% (Initial Dex Offering)IDO: 2.00% Ecosystem Fund: 9.625% Marketing/Grants/Partnerships: 10.00% Advisors: 3.00% Team: 12.00% Company Reserve: 10.00% Operations: 4.00% Marketplace Mining & Staking: 12.00% Exchanges & Liquidity: 3.00% What are the Features of PolkaRare’s Products? PolkaRare’s products are designed to attract the average user to its platform. Its main features are Multichain NFT marketplace NFT Wallet Collections NFT Collateralized Loans Royalties Unlockable content: NFT price discoverability protocol Social features Multi content support

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Polkarare (PRARE)

Službena web-stranica

Polkarare Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polkarare (PRARE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polkarare (PRARE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polkarare.

Provjerite Polkarare predviđanje cijene sada!

PRARE u lokalnim valutama

Polkarare (PRARE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polkarare (PRARE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRARE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polkarare (PRARE)

Koliko Polkarare (PRARE) vrijedi danas?
Cijena PRARE uživo u USD je 0.00108971 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRARE u USD?
Trenutačna cijena PRARE u USD je $ 0.00108971. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polkarare?
Tržišna kapitalizacija za PRARE je $ 55.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRARE?
Količina u optjecaju za PRARE je 51.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRARE?
PRARE je postigao ATH cijenu od 1.35 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRARE?
PRARE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRARE?
24-satni obujam trgovanja za PRARE je -- USD.
Hoće li PRARE još narasti ove godine?
PRARE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRARE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-03 01:33:31 (UTC+8)

Polkarare (PRARE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.