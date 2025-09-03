Polkarare (PRARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0010661 $ 0.0010661 $ 0.0010661 24-satna najniža cijena $ 0.0011204 $ 0.0011204 $ 0.0011204 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0010661$ 0.0010661 $ 0.0010661 24-satna najviša cijena $ 0.0011204$ 0.0011204 $ 0.0011204 Najviša cijena ikada $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -2.62% Promjena cijene (7D) -8.01% Promjena cijene (7D) -8.01%

Polkarare (PRARE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108971. Tijekom protekla 24 sata, PRAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010661 i najviše cijene $ 0.0011204, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRARE je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRARE se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -2.62% u posljednjih 24 sata i -8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkarare (PRARE)

Tržišna kapitalizacija $ 55.63K$ 55.63K $ 55.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Količina u optjecaju 51.05M 51.05M 51.05M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkarare je $ 55.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRARE je 51.05M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.97K.