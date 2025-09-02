Polkamarkets (POLK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00815895 24-satna najniža cijena $ 0.00832537 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 4.18 Najniža cijena $ 0.00561973 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -0.34% Promjena cijene (7D) -13.49%

Polkamarkets (POLK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00821345. Tijekom protekla 24 sata, POLKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00815895 i najviše cijene $ 0.00832537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLK je $ 4.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00561973.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLK se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -13.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkamarkets (POLK)

Tržišna kapitalizacija $ 821.35K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 821.35K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkamarkets je $ 821.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 821.35K.