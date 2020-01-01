Polkagold (PGOLD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polkagold (PGOLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polkagold (PGOLD) Informacije Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/ Službena web stranica: https://www.polkagold.tech/ Bijela knjiga: https://www.polkagold.tech/ Kupi PGOLD odmah!

Polkagold (PGOLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polkagold (PGOLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 333.52K $ 333.52K $ 333.52K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 333.52K $ 333.52K $ 333.52K Povijesni maksimum: $ 0.279468 $ 0.279468 $ 0.279468 Povijesni minimum: $ 0.02859577 $ 0.02859577 $ 0.02859577 Trenutna cijena: $ 0.03334527 $ 0.03334527 $ 0.03334527 Saznajte više o cijeni Polkagold (PGOLD)

Polkagold (PGOLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polkagold (PGOLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PGOLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PGOLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PGOLD tokena, istražite PGOLD cijenu tokena uživo!

