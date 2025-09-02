Više o PGOLD

Polkagold Logotip

Polkagold Cijena (PGOLD)

Neuvršten

1 PGOLD u USD cijena uživo:

$0.03309103
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Polkagold (PGOLD)
Polkagold (PGOLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03187149
24-satna najniža cijena
$ 0.03341911
24-satna najviša cijena

$ 0.03187149
$ 0.03341911
$ 0.279468
$ 0.02859577
+0.62%

-0.15%

-1.75%

-1.75%

Polkagold (PGOLD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03309103. Tijekom protekla 24 sata, PGOLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03187149 i najviše cijene $ 0.03341911, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PGOLD je $ 0.279468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02859577.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PGOLD se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkagold (PGOLD)

$ 330.61K
--
----

$ 330.61K
10.00M
9,999,985.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkagold je $ 330.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PGOLD je 10.00M, s ukupnom količinom od 9999985.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.61K.

Polkagold (PGOLD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polkagold u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polkagold u USD iznosila je $ -0.0085067673.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polkagold u USD iznosila je $ -0.0019425625.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polkagold u USD iznosila je $ +0.00034703829602491.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.15%
30 dana$ -0.0085067673-25.70%
60 dana$ -0.0019425625-5.87%
90 dana$ +0.00034703829602491+1.06%

Što je Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Polkagold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polkagold (PGOLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polkagold (PGOLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polkagold.

Provjerite Polkagold predviđanje cijene sada!

PGOLD u lokalnim valutama

Polkagold (PGOLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polkagold (PGOLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PGOLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polkagold (PGOLD)

Koliko Polkagold (PGOLD) vrijedi danas?
Cijena PGOLD uživo u USD je 0.03309103 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PGOLD u USD?
Trenutačna cijena PGOLD u USD je $ 0.03309103. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polkagold?
Tržišna kapitalizacija za PGOLD je $ 330.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PGOLD?
Količina u optjecaju za PGOLD je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PGOLD?
PGOLD je postigao ATH cijenu od 0.279468 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PGOLD?
PGOLD je vidio ATL cijenu od 0.02859577 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PGOLD?
24-satni obujam trgovanja za PGOLD je -- USD.
Hoće li PGOLD još narasti ove godine?
PGOLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PGOLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.