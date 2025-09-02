Polkagold (PGOLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03187149 $ 0.03187149 $ 0.03187149 24-satna najniža cijena $ 0.03341911 $ 0.03341911 $ 0.03341911 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03187149$ 0.03187149 $ 0.03187149 24-satna najviša cijena $ 0.03341911$ 0.03341911 $ 0.03341911 Najviša cijena ikada $ 0.279468$ 0.279468 $ 0.279468 Najniža cijena $ 0.02859577$ 0.02859577 $ 0.02859577 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) -0.15% Promjena cijene (7D) -1.75% Promjena cijene (7D) -1.75%

Polkagold (PGOLD) cijena u stvarnom vremenu je $0.03309103. Tijekom protekla 24 sata, PGOLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03187149 i najviše cijene $ 0.03341911, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PGOLD je $ 0.279468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02859577.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PGOLD se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i -1.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkagold (PGOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 330.61K$ 330.61K $ 330.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 330.61K$ 330.61K $ 330.61K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 9,999,985.0 9,999,985.0 9,999,985.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkagold je $ 330.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PGOLD je 10.00M, s ukupnom količinom od 9999985.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.61K.