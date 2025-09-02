Polkadex (PDEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.053587 $ 0.053587 $ 0.053587 24-satna najniža cijena $ 0.065287 $ 0.065287 $ 0.065287 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.053587$ 0.053587 $ 0.053587 24-satna najviša cijena $ 0.065287$ 0.065287 $ 0.065287 Najviša cijena ikada $ 39.38$ 39.38 $ 39.38 Najniža cijena $ 0.051192$ 0.051192 $ 0.051192 Promjena cijene (1H) +6.37% Promjena cijene (1D) +19.81% Promjena cijene (7D) -2.09% Promjena cijene (7D) -2.09%

Polkadex (PDEX) cijena u stvarnom vremenu je $0.064246. Tijekom protekla 24 sata, PDEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.053587 i najviše cijene $ 0.065287, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDEX je $ 39.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.051192.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDEX se promijenio za +6.37% u posljednjih sat vremena, +19.81% u posljednjih 24 sata i -2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polkadex (PDEX)

Tržišna kapitalizacija $ 479.28K$ 479.28K $ 479.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 479.28K$ 479.28K $ 479.28K Količina u optjecaju 7.46M 7.46M 7.46M Ukupna količina 7,460,000.0 7,460,000.0 7,460,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polkadex je $ 479.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDEX je 7.46M, s ukupnom količinom od 7460000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 479.28K.