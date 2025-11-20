PolkaBridge Cijena danas

Trenutačna cijena PolkaBridge (PBR) danas je $ 0.00045171, s promjenom od 2.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PBR u USD je $ 0.00045171 po PBR.

PolkaBridge trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32,606, s količinom u optjecaju od 72.18M PBR. Tijekom posljednja 24 sata, PBR trgovao je između $ 0.00043587 (niska) i $ 0.00046951 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.95, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00029255.

U kratkoročnim performansama, PBR se kretao -- u posljednjem satu i -11.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PolkaBridge (PBR)

Tržišna kapitalizacija $ 32.61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.84K Količina u optjecaju 72.18M Ukupna količina 74,907,665.67447191

Trenutačna tržišna kapitalizacija PolkaBridge je $ 32.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PBR je 72.18M, s ukupnom količinom od 74907665.67447191. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.84K.