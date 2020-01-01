Politickle (TICKL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Politickle (TICKL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Politickle (TICKL) Informacije Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense. Službena web stranica: https://www.politickle.ai Kupi TICKL odmah!

Politickle (TICKL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Politickle (TICKL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.79K $ 61.79K $ 61.79K Ukupna količina: $ 962.70M $ 962.70M $ 962.70M Količina u optjecaju: $ 962.70M $ 962.70M $ 962.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.79K $ 61.79K $ 61.79K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Politickle (TICKL)

Politickle (TICKL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Politickle (TICKL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TICKL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TICKL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TICKL tokena, istražite TICKL cijenu tokena uživo!

