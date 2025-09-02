Više o TICKL

Politickle Logotip

Politickle Cijena (TICKL)

Neuvršten

1 TICKL u USD cijena uživo:

--
----
+2.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Politickle (TICKL)
Politickle (TICKL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

+2.81%

-12.11%

-12.11%

Politickle (TICKL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TICKLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TICKL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TICKL se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +2.81% u posljednjih 24 sata i -12.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Politickle (TICKL)

$ 62.27K
$ 62.27K$ 62.27K

--
----

$ 62.27K
$ 62.27K$ 62.27K

962.74M
962.74M 962.74M

962,737,321.0895004
962,737,321.0895004 962,737,321.0895004

Trenutačna tržišna kapitalizacija Politickle je $ 62.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TICKL je 962.74M, s ukupnom količinom od 962737321.0895004. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.27K.

Politickle (TICKL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Politickle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Politickle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Politickle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Politickle u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.81%
30 dana$ 0-3.01%
60 dana$ 0-38.35%
90 dana$ 0--

Što je Politickle (TICKL)

Politickle is an AI-driven platform that redefines how we engage with the news. Combining sharp political satire with witty cartoons and viral memes, it takes the chaos of today's headlines and transforms them into digestible, laugh-out-loud commentary. With a focus on exposing the absurdities of modern politics, culture, and media, Politickle aims to entertain, inform, and spark conversations. More than just a satirical news brand, Politickle is a movement for critical thinking and humor in a world often bogged down by noise and bias. Leveraging cutting-edge AI tools, it crafts timely content that resonates with a millennial audience hungry for smart, irreverent takes on current events. From hilarious memes to biting commentary, Politickle delivers the punchline we all need to navigate the nonsense.

Resurs Politickle (TICKL)

Službena web-stranica

Politickle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Politickle (TICKL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Politickle (TICKL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Politickle.

Provjerite Politickle predviđanje cijene sada!

TICKL u lokalnim valutama

Politickle (TICKL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Politickle (TICKL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TICKL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Politickle (TICKL)

Koliko Politickle (TICKL) vrijedi danas?
Cijena TICKL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TICKL u USD?
Trenutačna cijena TICKL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Politickle?
Tržišna kapitalizacija za TICKL je $ 62.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TICKL?
Količina u optjecaju za TICKL je 962.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TICKL?
TICKL je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TICKL?
TICKL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TICKL?
24-satni obujam trgovanja za TICKL je -- USD.
Hoće li TICKL još narasti ove godine?
TICKL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TICKL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

