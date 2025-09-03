Polinate (POLI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04661549$ 0.04661549 $ 0.04661549 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) -1.70% Promjena cijene (7D) -6.78% Promjena cijene (7D) -6.78%

Polinate (POLI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POLItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLI je $ 0.04661549, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLI se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -6.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polinate (POLI)

Tržišna kapitalizacija $ 124.68K$ 124.68K $ 124.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 267.90K$ 267.90K $ 267.90K Količina u optjecaju 232.71M 232.71M 232.71M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polinate je $ 124.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLI je 232.71M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 267.90K.