Polaris Share (POLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polaris Share (POLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polaris Share (POLA) Informacije Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services Službena web stranica: https://polarishare.io/ Bijela knjiga: https://documents.polarishare.io/whitepaper/eng Kupi POLA odmah!

Polaris Share (POLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polaris Share (POLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M Ukupna količina: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Količina u optjecaju: $ 525.99M $ 525.99M $ 525.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.67M $ 65.67M $ 65.67M Povijesni maksimum: $ 0.522685 $ 0.522685 $ 0.522685 Povijesni minimum: $ 0.00785633 $ 0.00785633 $ 0.00785633 Trenutna cijena: $ 0.01427679 $ 0.01427679 $ 0.01427679 Saznajte više o cijeni Polaris Share (POLA)

Polaris Share (POLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polaris Share (POLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POLA tokena, istražite POLA cijenu tokena uživo!

POLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POLA? Naša POLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POLA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!