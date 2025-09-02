Polaris Share (POLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01404371 $ 0.01404371 $ 0.01404371 24-satna najniža cijena $ 0.01432762 $ 0.01432762 $ 0.01432762 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01404371$ 0.01404371 $ 0.01404371 24-satna najviša cijena $ 0.01432762$ 0.01432762 $ 0.01432762 Najviša cijena ikada $ 0.522685$ 0.522685 $ 0.522685 Najniža cijena $ 0.00785633$ 0.00785633 $ 0.00785633 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -3.86% Promjena cijene (7D) -3.86%

Polaris Share (POLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01411131. Tijekom protekla 24 sata, POLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01404371 i najviše cijene $ 0.01432762, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLA je $ 0.522685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00785633.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLA se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polaris Share (POLA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.93M$ 64.93M $ 64.93M Količina u optjecaju 523.99M 523.99M 523.99M Ukupna količina 4,599,999,999.0 4,599,999,999.0 4,599,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polaris Share je $ 7.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLA je 523.99M, s ukupnom količinom od 4599999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.93M.