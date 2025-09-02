Više o POLA

Polaris Share Logotip

Polaris Share Cijena (POLA)

Neuvršten

1 POLA u USD cijena uživo:

$0.01411119
-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Polaris Share (POLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:49:43 (UTC+8)

Polaris Share (POLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01404371
24-satna najniža cijena
$ 0.01432762
24-satna najviša cijena

$ 0.01404371
$ 0.01432762
$ 0.522685
$ 0.00785633
-0.02%

-0.86%

-3.86%

-3.86%

Polaris Share (POLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01411131. Tijekom protekla 24 sata, POLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01404371 i najviše cijene $ 0.01432762, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLA je $ 0.522685, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00785633.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLA se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Polaris Share (POLA)

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

--
$ 64.93M
$ 64.93M$ 64.93M

523.99M
4,599,999,999.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Polaris Share je $ 7.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLA je 523.99M, s ukupnom količinom od 4599999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.93M.

Polaris Share (POLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Polaris Share u USD iznosila je $ -0.00012298406984311.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Polaris Share u USD iznosila je $ -0.0017343943.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Polaris Share u USD iznosila je $ -0.0023227230.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Polaris Share u USD iznosila je $ -0.001952833203588944.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00012298406984311-0.86%
30 dana$ -0.0017343943-12.29%
60 dana$ -0.0023227230-16.46%
90 dana$ -0.001952833203588944-12.15%

Što je Polaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

Resurs Polaris Share (POLA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Polaris Share Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Polaris Share (POLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Polaris Share (POLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Polaris Share.

Provjerite Polaris Share predviđanje cijene sada!

POLA u lokalnim valutama

Polaris Share (POLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Polaris Share (POLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Polaris Share (POLA)

Koliko Polaris Share (POLA) vrijedi danas?
Cijena POLA uživo u USD je 0.01411131 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POLA u USD?
Trenutačna cijena POLA u USD je $ 0.01411131. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Polaris Share?
Tržišna kapitalizacija za POLA je $ 7.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POLA?
Količina u optjecaju za POLA je 523.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POLA?
POLA je postigao ATH cijenu od 0.522685 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POLA?
POLA je vidio ATL cijenu od 0.00785633 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POLA?
24-satni obujam trgovanja za POLA je -- USD.
Hoće li POLA još narasti ove godine?
POLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Polaris Share (POLA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.