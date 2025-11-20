POLAR AI Cijena danas

Trenutačna cijena POLAR AI (POLAR) danas je $ 0.00008491, s promjenom od 10.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije POLAR u USD je $ 0.00008491 po POLAR.

POLAR AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 84,910, s količinom u optjecaju od 1.00B POLAR. Tijekom posljednja 24 sata, POLAR trgovao je između $ 0.00008301 (niska) i $ 0.00009505 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025265, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008301.

U kratkoročnim performansama, POLAR se kretao +0.60% u posljednjem satu i -34.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu POLAR AI (POLAR)

Tržišna kapitalizacija $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

