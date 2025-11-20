POL Staked WBERA Cijena danas

Trenutačna cijena POL Staked WBERA (SWBERA) danas je $ 1.47, s promjenom od 6.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SWBERA u USD je $ 1.47 po SWBERA.

POL Staked WBERA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,300,636, s količinom u optjecaju od 19.94M SWBERA. Tijekom posljednja 24 sata, SWBERA trgovao je između $ 1.44 (niska) i $ 1.59 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.44.

U kratkoročnim performansama, SWBERA se kretao +0.38% u posljednjem satu i -33.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu POL Staked WBERA (SWBERA)

Tržišna kapitalizacija $ 29.30M$ 29.30M $ 29.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.30M$ 29.30M $ 29.30M Količina u optjecaju 19.94M 19.94M 19.94M Ukupna količina 19,938,959.88500451 19,938,959.88500451 19,938,959.88500451

Trenutačna tržišna kapitalizacija POL Staked WBERA je $ 29.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWBERA je 19.94M, s ukupnom količinom od 19938959.88500451. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.30M.