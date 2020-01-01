PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PokPok Golden Egg (PEGG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PokPok Golden Egg (PEGG) Informacije PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Službena web stranica: https://pokpok.io Bijela knjiga: https://pokpok.gitbook.io Kupi PEGG odmah!

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PokPok Golden Egg (PEGG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 755.58K $ 755.58K $ 755.58K Ukupna količina: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Količina u optjecaju: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 980.69K $ 980.69K $ 980.69K Povijesni maksimum: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 Povijesni minimum: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Trenutna cijena: $ 0.092635 $ 0.092635 $ 0.092635 Saznajte više o cijeni PokPok Golden Egg (PEGG)

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PokPok Golden Egg (PEGG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEGG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEGG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEGG tokena, istražite PEGG cijenu tokena uživo!

