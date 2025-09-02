PokPok Golden Egg (PEGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.096121 24-satna najniža cijena $ 0.102265 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 5.81 Najniža cijena $ 0.055458 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +1.78%

PokPok Golden Egg (PEGG) cijena u stvarnom vremenu je $0.100394. Tijekom protekla 24 sata, PEGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.096121 i najviše cijene $ 0.102265, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEGG je $ 5.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055458.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEGG se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +1.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PokPok Golden Egg (PEGG)

Tržišna kapitalizacija $ 819.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M Količina u optjecaju 8.16M Ukupna količina 10,586,516.13799433

Trenutačna tržišna kapitalizacija PokPok Golden Egg je $ 819.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEGG je 8.16M, s ukupnom količinom od 10586516.13799433. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.