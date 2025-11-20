PokPok Agent Brain by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) danas je $ 0.0013909, s promjenom od 4.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CTDA u USD je $ 0.0013909 po CTDA.

PokPok Agent Brain by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 224,677, s količinom u optjecaju od 161.53M CTDA. Tijekom posljednja 24 sata, CTDA trgovao je između $ 0.00127021 (niska) i $ 0.00149562 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01343034, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00120611.

U kratkoročnim performansama, CTDA se kretao -0.43% u posljednjem satu i -31.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Tržišna kapitalizacija $ 224.68K$ 224.68K $ 224.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Količina u optjecaju 161.53M 161.53M 161.53M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

