Poison Finance (POI$ON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00356117 24-satna najviša cijena $ 0.00415977 Najviša cijena ikada $ 2.58 Najniža cijena $ 0.00182378 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -14.15% Promjena cijene (7D) -32.00%

Poison Finance (POI$ON) cijena u stvarnom vremenu je $0.00356439. Tijekom protekla 24 sata, POI$ONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00356117 i najviše cijene $ 0.00415977, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POI$ON je $ 2.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00182378.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POI$ON se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -14.15% u posljednjih 24 sata i -32.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poison Finance (POI$ON)

Tržišna kapitalizacija $ 31.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.81K Količina u optjecaju 8.77M Ukupna količina 10,887,337.11037106

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poison Finance je $ 31.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POI$ON je 8.77M, s ukupnom količinom od 10887337.11037106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.81K.