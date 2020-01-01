Pog Coin (POGS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pog Coin (POGS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Pog Coin (POGS) Informacije

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

Službena web stranica:
https://explore.pogdigital.com/
Bijela knjiga:
https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf

Pog Coin (POGS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pog Coin (POGS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 1.74M
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
Ukupna količina: $ 2.00B
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Količina u optjecaju: $ 2.00B
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.74M
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
Povijesni maksimum:
$ 0.04968455
$ 0.04968455$ 0.04968455
Povijesni minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00086624
$ 0.00086624$ 0.00086624

Pog Coin (POGS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pog Coin (POGS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj POGS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja POGS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku POGS tokena, istražite POGS cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

