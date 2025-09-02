Više o POGS

POGS Informacije o cijeni

POGS Bijela knjiga

POGS Službena web stranica

POGS Tokenomija

POGS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pog Coin Logotip

Pog Coin Cijena (POGS)

Neuvršten

1 POGS u USD cijena uživo:

$0.00101415
$0.00101415$0.00101415
+4.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pog Coin (POGS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:49:36 (UTC+8)

Pog Coin (POGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00102869
$ 0.00102869$ 0.00102869
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102869
$ 0.00102869$ 0.00102869

$ 0.04968455
$ 0.04968455$ 0.04968455

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+4.91%

-16.55%

-16.55%

Pog Coin (POGS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00101415. Tijekom protekla 24 sata, POGStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00102869, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POGS je $ 0.04968455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POGS se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +4.91% u posljednjih 24 sata i -16.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pog Coin (POGS)

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

--
----

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

2.00B
2.00B 2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pog Coin je $ 2.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POGS je 2.00B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.03M.

Pog Coin (POGS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pog Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pog Coin u USD iznosila je $ -0.0002815876.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pog Coin u USD iznosila je $ -0.0002515472.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pog Coin u USD iznosila je $ +0.0000752919285753694.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.91%
30 dana$ -0.0002815876-27.76%
60 dana$ -0.0002515472-24.80%
90 dana$ +0.0000752919285753694+8.02%

Što je Pog Coin (POGS)

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Pog Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pog Coin (POGS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pog Coin (POGS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pog Coin.

Provjerite Pog Coin predviđanje cijene sada!

POGS u lokalnim valutama

Pog Coin (POGS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pog Coin (POGS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POGS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pog Coin (POGS)

Koliko Pog Coin (POGS) vrijedi danas?
Cijena POGS uživo u USD je 0.00101415 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POGS u USD?
Trenutačna cijena POGS u USD je $ 0.00101415. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pog Coin?
Tržišna kapitalizacija za POGS je $ 2.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POGS?
Količina u optjecaju za POGS je 2.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POGS?
POGS je postigao ATH cijenu od 0.04968455 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POGS?
POGS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POGS?
24-satni obujam trgovanja za POGS je -- USD.
Hoće li POGS još narasti ove godine?
POGS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POGS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:49:36 (UTC+8)

Pog Coin (POGS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.