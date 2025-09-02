Pog Coin (POGS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00102869 24-satna najviša cijena $ 0.00102869 Najviša cijena ikada $ 0.04968455 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) +4.91% Promjena cijene (7D) -16.55%

Pog Coin (POGS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00101415. Tijekom protekla 24 sata, POGStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00102869, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POGS je $ 0.04968455, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POGS se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, +4.91% u posljednjih 24 sata i -16.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pog Coin (POGS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.03M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.03M Količina u optjecaju 2.00B Ukupna količina 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pog Coin je $ 2.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POGS je 2.00B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.03M.