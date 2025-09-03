Više o POG

Pog Cijena (POG)

1 POG u USD cijena uživo:

-13.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Pog (POG)
Pog (POG) Informacije o cijeni (USD)

Pog (POG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POG je $ 0.00286712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POG se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -13.20% u posljednjih 24 sata i -11.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

$ 42.27K
$ 42.27K$ 42.27K

$ 42.27K
$ 42.27K$ 42.27K

999.74M
999.74M 999.74M

999,737,410.377258
999,737,410.377258 999,737,410.377258

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pog je $ 42.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POG je 999.74M, s ukupnom količinom od 999737410.377258. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.27K.

Pog (POG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pog u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pog u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-13.20%
30 dana$ 0+0.42%
60 dana$ 0+2.06%
90 dana$ 0--

Što je Pog (POG)

From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.

Resurs Pog (POG)

Pog Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pog (POG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pog (POG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pog.

Provjerite Pog predviđanje cijene sada!

Pog (POG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pog (POG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pog (POG)

Koliko Pog (POG) vrijedi danas?
Cijena POG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POG u USD?
Trenutačna cijena POG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pog?
Tržišna kapitalizacija za POG je $ 42.27K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POG?
Količina u optjecaju za POG je 999.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POG?
POG je postigao ATH cijenu od 0.00286712 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POG?
POG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POG?
24-satni obujam trgovanja za POG je -- USD.
Hoće li POG još narasti ove godine?
POG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pog (POG) Važna ažuriranja industrije

09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

