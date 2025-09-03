Pog (POG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00286712$ 0.00286712 $ 0.00286712 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.81% Promjena cijene (1D) -13.20% Promjena cijene (7D) -11.16% Promjena cijene (7D) -11.16%

Pog (POG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, POGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POG je $ 0.00286712, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POG se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -13.20% u posljednjih 24 sata i -11.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pog (POG)

Tržišna kapitalizacija $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.27K$ 42.27K $ 42.27K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,737,410.377258 999,737,410.377258 999,737,410.377258

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pog je $ 42.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POG je 999.74M, s ukupnom količinom od 999737410.377258. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.27K.