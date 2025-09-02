Podflow AI by Virtuals (POD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00341037$ 0.00341037 $ 0.00341037 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -4.43% Promjena cijene (7D) -12.83% Promjena cijene (7D) -12.83%

Podflow AI by Virtuals (POD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POD je $ 0.00341037, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POD se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -4.43% u posljednjih 24 sata i -12.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Podflow AI by Virtuals (POD)

Tržišna kapitalizacija $ 99.84K$ 99.84K $ 99.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 99.84K$ 99.84K $ 99.84K Količina u optjecaju 989.68M 989.68M 989.68M Ukupna količina 989,679,444.3502074 989,679,444.3502074 989,679,444.3502074

Trenutačna tržišna kapitalizacija Podflow AI by Virtuals je $ 99.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POD je 989.68M, s ukupnom količinom od 989679444.3502074. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.84K.